Aslan dibe vurdu!

CELAL UMUT EREN

Galatasaray evinde Medipol Başakşehir’e yenilerek büyük hayal kırıklığına uğrarken, acı bir gerçekle de karşılaştı.

Cim-Bom bu sezon derbiler ve Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde sıfır çekti. Sezona girerken Radamel Falcao başta olmak üzere üst düzey oyuncular tranfer eden Aslan, buna karşın büyük maçlarda başarısızlık yaşadı. Falcao’nun oynadığı maçların yanı sıra, Kolombiyalı golcünün yer almadığı karşılaşmalarda da sıkıntılar göze çarptı.



Radamel Falcao’nun forma giydiği Fenerbahçe derbisi 0-0 sona ererken, Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge deplasmanından yine 0-0’la dönüldü.

Sadece 13 gol attı



Kolombiyalı golcü takımının 1-0 kaybettiği PSG maçında da çare olamadı. Sakatlanan Falcao’dan yoksun yoluna devam eden Galatasaray, ligde Beşiktaş ile Başakşehir’e 1-0 yenildi. Ardından Şampiyonlar Ligi’nde tablo daha da kötüleşti, Real Madrid mücadeleleri 1-0 ve 6-0 kaybedildi.

Derbiler ve Devler Ligi’nde toplam 7 maça çıkan sarı-kırmızılılar, kalesinde 10 gol görürken, hiç gol atamadı. OPTA’nın çıkardığı istatistik ise bu durumu doğruladı. Süper Lig’de 12 haftada sadece 15 gol pozisyonuna giren Cim-Bom, bu alanda ligin en başarısız ekibi oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde de 4 haftada toplamda 6 gol pozisyonuna girilebildi ve hiç gol kaydedilemedi. Galatasaray, lig maçlarında da 12 haftada sadece 13 gol atabildi.

Son 38 yılın en kötüsü

Cim-Bom, Süper Lig’de 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansını sergiledi. Bu sezon 13 golde kalan sarı-kırmızılı takım, 12. haftalar dikkate alındığında bu sezondan önce en az golü (10) 1981-1982’de atmıştı.

Başakşehir’e mağlup olan Galatasaray, Süper Lig’de puan olarak son 9 sezonun en kötü başlangıcını da yaptı. Ligin ilk 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 19 puan elde edebilen Cim-Bom, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı 2010-2011 sezonunda aynı sürede 16 puan toplamıştı.