Seri için korkutan iddia!

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Fulham’dan 1 yıllığına kiralanan Fildişili yıldız, Milan ve Roma’nın yanı sıra Premier Lig’de bulunan 5 kulüpten teklif alırken, Didier Drogba’nın tavsiyeleri ve Şampiyonlar Ligi’nde yeteneklerini sergileyebilecek olması nedeniyle sarı-kırmızılılara gelmeyi tercih etti.

Galatasaray, Jean Michael Seri hamlesiyle son yılların en flaş transferinden birine imza attı. Bir sezon önce Barcelona’nın yanı sıra Chelsea ve Arsenal gibi devlerin radarına giren Fildişili yıldız sürpriz biçimde 30 milyon euro bonservis karşılığında Fulham’a transfer olarak herkesi şaşırtmıştı.

Fulham’ın Premier Lig’den düşmesiyle yüksek yıllık ücreti nedeniyle kiralanmasına karar verilen 27 yaşındaki Seri birçok dev takımdan teklif almasına rağmen Galatasaray’ı tercih etti. Başarılı oyuncuyla İtalyan ekipleri Milan ve Roma ciddi şekilde ilgilenirken, aynı zamanda Premier Lig’den de 4-5 takım devreye girdi.

Seri’nin gelen cazip tekliflere rağmen Galatasaray’ı seçmesinde çeşitli faktörler etkili oldu. Bunlar; Didier Drogba, Şampiyonlar Ligi ve iklim olarak sıralandı.

Drogba vatandaşı için adeta bir sportif direktör gibi hareket etti. Drogba, Seri’ye Galatasaray’da taraftarın sevgilisi olabileceğini söylerken, Fatih Terim’in hücum futbolu arzusunun, kişisel özelliklerini göstermesi açısından büyük fırsat olduğunu anlattı. Fildişili oyuncu, Avrupa’nın en parıltılı arenası Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacağı için de Galatasaray’a gelmek istedi.

Yetenekli oyuncunun ‘chilblains’ adlı bir cilt hastalığı da yine tercih aşamasında öne çıktı. Yaşadığı cilt problemi yüzünden soğuk iklimde zorlanan ve tedavi görmesi gerektiğini dile getiren Seri’nin, İngiltere’de bu nedenle beklentilerin altında kaldığı ileri sürüldü. Türkiye’nin iklim açısından kendisine uygun olduğunu düşünen Seri’nin, kış mevsiminde sergileyeceği performans ise şimdiden merak konusu oldu.



