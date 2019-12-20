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HaberlerGalatasaray Haberleri Aslan’dan çifte atak!
20.12.2019 - 08:00 |

Aslan’dan çifte atak!

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ı isteyen G.Saray ilk teklifini devre arasında Sivasspor’a iletecek.

Aslan’dan çifte atak!

Galatasaray Demir Grup Sivasspor’un yetenekli oyuncuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için planını hazırladı.
Sarı-kırmızılılar bu iki oyuncudan birini devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Bunun için ilk yarı biter bitmez Demir Grup Sivasspor’la masaya oturulacağı öğrenildi. Sivaspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile yapılacak görüşmede bu teklif iletilecek. Ancak Sivas’ın oyuncuları bırakmaması halinde Galatasaray iki oyuncuyu gelecek sezon için transfer etmeye çalışacak.

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Teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği her iki futbolcunun bonservislerinin bulunmaması sarı-kırmızılıları daha da iştahlandırıyor. Özellikle takımdaki yerli kalitesinin düşük olması ve önümüzdeki sezon başta kaptan Selçuk İnan olmak üzere bazı isimlerle yolların ayrılacak olması nedeniyle Cim-Bom Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ı kimseye kaptırmak istemiyor.

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