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HaberlerBasketbolAsseco Arka - Galatasaray DoÄŸa Sigorta: 78-83
31.10.2019 - 02:14 |

Asseco Arka - Galatasaray DoÄŸa Sigorta: 78-83

Galatasaray DoÄŸa Sigorta, ULEB Avrupa KupasÄ± D Grubu'nun 5. haftasÄ±nda deplasmanda Polonya temsilcisi Asseco Arka'yÄ± 83-78 yendi.Â

Asseco Arka - Galatasaray DoÄŸa Sigorta: 78-83

Galatasaray DoÄŸa Sigorta, ULEB Avrupa KupasÄ± D Grubu'nun 5. haftasÄ±nda deplasmanda Polonya temsilcisi Asseco Arka'yÄ± 83-78 yendi.Â 

Gdynia'da oynanan karÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸlayan Galatasaray DoÄŸa Sigorta, ilk Ã§eyreÄŸi 27-16, devreyi ise 41-28 Ã¶nde kapattÄ±. Ä°kinci yarÄ±ya kÃ¶tÃ¼ baÅŸlayan Galatasaray DoÄŸa Sigorta, 3. Ã§eyrekte 59-52 geriye dÃ¼ÅŸse de son Ã§eyrekte etkili bir oyun sergiledi ve mÃ¼cadeleden 83-78 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

Bu sonuÃ§la Galatasaray DoÄŸa Sigorta 5. haftada 4. galibiyetine ulaÅŸtÄ±.

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