Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbol HaberleriASVEL Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
22.11.2019 - 15:23 |

ASVEL Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sene Fenerbahçe Beko için EuroLeague'de işler hiç de iyi gitmiyor. Sadece iki galibiyet alan sarı-laciverli kulüp ASVEL'i yenip artık çıkışa geçmek istiyor. Taraftar da 'ASVEL Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' diye soruyor.

ASVEL Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

 

EuroLeague'de 10. karşılaşmalar oynanacak. Son olarak Barcelona'ya mağlup olan Fenerbahçe şimdi de ASVEL'e konuk oluyor. Sarı Kanarya'nın artık galibiyet serisine geçmesi gerekiyor. Yoksa ilk 8 de hayal olacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbolseverler şimdi "ASVEL Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

ASVEL FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

ASVEL Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22.45'te Astroballe Salonu'nda oynanacak. Mücadele beIN Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Spiros Gkontas (Yunanistan) ve Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

OBRADOVİC: DETAYLARI DÜŞÜNECEK ZAMAN YOK

 Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında LDLC ASVEL Villeurbanne takımına konuk oluyor.

Bu akşam TSİ 22:45’te Astroballe’de oynanacak mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Spiros Gkontas (Yunanistan) ve Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Mücadele öncesi Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Obradovic'in maç önü görüşleri:

Detaylar üzerinde çok fazla düşünebilmek için yeterli zamanın olmadığı süreçteyiz. Çift maç haftasındayız ve 2 maç arasında yalnızca 48 saat var. Reaksiyon göstermeye çalışmalı, kendimizi hazırlamalı ve mümkün olan en iyi oyunu ortaya koymalıyız.

    N'Koudou hem karikatür çizdi, hem de soruları yanıtladı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ASVEL Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ASVEL Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Tita, futbola veda etti

    Tita, futbola veda etti

    Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı...

    Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı...

    Sıradaki Haber