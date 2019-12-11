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11.12.2019 - 23:14 |

Atalanta, Devler Ligi'nde tarih yazdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Atalanta adını on 16 turuna yazdırdı.

Atalanta, Devler Ligi'nde tarih yazdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 6. ve son maçlar oynandı. 

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasının son günü, 2 maçla başladı. 

Son karşılaşmalar öncesi C Grubu liderliğini garantileyen Manchester City, Dinamo Zagreb deplasmanından Jesus'un 34, 50, 54 ve Foden'ın 84. dakikadaki golleriyle 4-1 galip ayrıldı.

 Atalanta, konuk olduğu Shakhtar Donetsk'i 3-0 yenerek tarihinde ilk defa mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi başardı. 

İtalyan ekibine turu getiren golleri, 66. dakikada Castagne, 80. dakikada Pasalic ve 90+4'üncü dakikada Gosens attı. 

Grubu 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk ise adını UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna yazdırdı.

Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
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