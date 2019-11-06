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06.11.2019 - 21:33 |

Atalanta Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Atalanta Manchester City maçı için geri sayım başladı. Ligde oynadığı Southampton maçını son dakikalarda bulduğu 2 golle kazanarak büyük moral bulan Manchester City, İtalya'da 3 puan peşinde. Peki Atalanta Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Atalanta Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

ATALANTA MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Atalanta Manchester City maçı bu akşam saat 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Gollini - Toloi, Djimsiti, Masiello - Castagne, Freuler, De Roon, Gosens - Malinovskiy - Papu Gomez, Ilicic.

Manchester City: Ederson - Walker, Fernandinho, Rodri, Mendy - Gündogan, Foden, De Bruyne - Mahrez, Sterling, Agüero.


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