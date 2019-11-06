Atalanta Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

ATALANTA MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Atalanta Manchester City maçı bu akşam saat 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Atalanta: Gollini - Toloi, Djimsiti, Masiello - Castagne, Freuler, De Roon, Gosens - Malinovskiy - Papu Gomez, Ilicic.



Manchester City: Ederson - Walker, Fernandinho, Rodri, Mendy - Gündogan, Foden, De Bruyne - Mahrez, Sterling, Agüero.





