Atalanta mucizeyi başardı! Arap atı gibi açıldılar...
Şampiyonlar Ligi'nde eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'in formasını giydiği Atalanta, büyük bir başarıya imza attı ve Devler Ligi'nde ilk kez son 16'ya katılma başarısı gösterdi.
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Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları sona erdi. Son 16'ya kalan tüm takımlar Avrupa'nın en büyük 5 liginden oluştu. Bunların arasında en dikkat çekenlerden biri de İtalyan ekibi Atalanta...
Simon Kjaer'in formasını giydiği Serie A ekibi, C Grubu'nda oynadığı ilk 3 maçı 0 puanla tamamlamıştı. Ancak son 3 maçta adeta arap atı gibi açılan lacivert siyahlı takım önce sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını elde etti.
Bu kez de evinde Dinamo Zagreb ile karşılaşan Atalanta, Hırvat ekibini 2-0'lık skorla mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.
Son olarak da dün deplasmanda turnuvanın gediklisi olan Shakhtar Donetsk'i 3-0'lık net bir galibiyetle geçen İtalya temsilcisi 7 puanla grubu ikinci sırada bitirdi ve tarihinde ilk kez son 16'ya kalma başarısı gösterdi.
Belindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosunda bulunmayan Simon Kjaer bu sezon 6 maçta görev alabildi.