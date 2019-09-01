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Haberlerİtalya Serie AAtalanta, Skrtel'in sözleşmesini feshetti
01.09.2019 - 10:32

Atalanta, Skrtel'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'den ayrılıp İtalyan ekibi Atalanta'nın yolunu tutan Martin Skrtel'e büyük şok. Serie A ekibi fiziksel olarak yeterli bulmadığı Slovak stoper ile yollarını ayırdı.

Atalanta, Skrtel'in sözleşmesini feshetti

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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Atalanta, 20 gün önce sözleşme imzaladığı Martin Skrtel ile yollarını ayırdı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İtalyan ekibi genç stoperi Gianluca Mancini'yi Roma'ya sattıktan sonra Avrupa tecrübesi olan Skrtel'i kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayan tecrübeli stoper de İtalya'nın yolunu tutmuş ve Atalanta ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı ancak lacivert siyahlı ekipten şok bir karar geldi.

Skrtel'i fiziksel olarak yeterli bulmayan Atalanta 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti. Resmi açıklamanın ise önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

Transfer döneminin bitmesine 2 gün kala Skrtel'in boşta kalıp kalmayacağı ise merak konusu...

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