Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'da Fenerbahçe gerçeği
24.12.2019 - 16:31 |

Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'da Fenerbahçe gerçeği

Galatasaray’da sezon sonu sözleşmeleri biten Atalay Babacan ile Mustafa Kapı’nın Fenerbahçe’ye imza atacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'da Fenerbahçe gerçeği

NEVZAT DİNDAR - ÖZEL

Devre arası transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kaldı. Takımlar ligin ikinci yarısını düşündüğü kadar gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı.

Galatasaray'da forma giyen ancak teknik direktör Fatih Terim'in fazla forma şansı vermediği iki genç futbolcu Atalay Babacan ve Mustafa Kapı hakkında gerçeğe Skorer ulaştı.

İki genç yıldızın sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları vardı. Skorer olayın perde arkasını araladı ve çarpıcı bilgilere ulaştı. Her iki yetenekli futbolcuya da sözleşme uzatılması için herhangi bir teklif gitmediği belirlendi.

Bu yüzden uzatma teklifini kabul etmeme gibi bir durumun olamayacağını savunan oyunculara yakın kaynaklar, Fenerbahçe’yle anlaşılmasının ise söz konusu olmadığını söylediler.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray ile olan sözleşmesini fesheden Serdar Aziz Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Atalay Babacan ve Mustafa Kapıda Fenerbahçe gerçeği

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ercan Güven: “Ayıp… Çok ayıp”!..
    Ozan Tufan izin gününde bile boş durmuyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dusko Ivanovic'in yeni takımı Baskonia

    Dusko Ivanovic'in yeni takımı Baskonia

    Göztepe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

    Göztepe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

    İsmail Güldüren'in kayınvalidesi gölette boğuldu

    İsmail Güldüren'in kayınvalidesi gölette boğuldu

    Hidayet Türkoğlu: Amacımız 82 milyona ulaşmak

    Hidayet Türkoğlu: Amacımız 82 milyona ulaşmak

    Sıradaki Haber