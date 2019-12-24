Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'da Fenerbahçe gerçeği

NEVZAT DİNDAR - ÖZEL

Devre arası transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kaldı. Takımlar ligin ikinci yarısını düşündüğü kadar gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı.

Galatasaray'da forma giyen ancak teknik direktör Fatih Terim'in fazla forma şansı vermediği iki genç futbolcu Atalay Babacan ve Mustafa Kapı hakkında gerçeğe Skorer ulaştı.

İki genç yıldızın sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları vardı. Skorer olayın perde arkasını araladı ve çarpıcı bilgilere ulaştı. Her iki yetenekli futbolcuya da sözleşme uzatılması için herhangi bir teklif gitmediği belirlendi.

Bu yüzden uzatma teklifini kabul etmeme gibi bir durumun olamayacağını savunan oyunculara yakın kaynaklar, Fenerbahçe’yle anlaşılmasının ise söz konusu olmadığını söylediler.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray ile olan sözleşmesini fesheden Serdar Aziz Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.