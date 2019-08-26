TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk puanlarını alırken, camiada galibiyetin sevinci yaşanıyor. Yeşil beyazlı ekibin genç oyuncularından 19 yaşındaki Jani Atanasov, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftara seslendi. Atanasov, "Bu kulüp için ölmeye hazırız, bütün kalbinizle bizi desteklediğiniz için sonsuz teşekkürler! Ailemiz için büyük bir galibiyet. Unutmayın Texas Türkiyenin en büyük taraftar grubudur!" ifadelerine yer verdi.