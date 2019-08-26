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Haberler1.LigAtanasov: Bu kulüp için ölmeye hazırız
26.08.2019 - 13:10| Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Atanasov: Bu kulüp için ölmeye hazırız

Bursaspor'un genç oyuncularından Jani Atanasov, taraftara seslenerek "Bu kulüp için ölmeye hazırız, bütün kalbinizle bizi desteklediğiniz için sonsuz teşekkürler" dedi.

Atanasov: Bu kulüp için ölmeye hazırız

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk puanlarını alırken, camiada galibiyetin sevinci yaşanıyor. Yeşil beyazlı ekibin genç oyuncularından 19 yaşındaki Jani Atanasov, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftara seslendi. Atanasov, "Bu kulüp için ölmeye hazırız, bütün kalbinizle bizi desteklediğiniz için sonsuz teşekkürler! Ailemiz için büyük bir galibiyet. Unutmayın Texas Türkiyenin en büyük taraftar grubudur!" ifadelerine yer verdi.

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