Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanıyor

Yenileme çalışmaları devam eden Atatürk Olimpiyat Stadı’nın son durumu havadan görüntülendi. Çalışmalar kapsamında çim sahanın yanında bulunan atletizm pisti tamamen kaldırıldı. İnşaat makineleri ve kamyonlar ise hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde stat zemininde çalışmalardan dolayı sadece yeşil sahanın kaldığı görülüyor. EURO 2024 kataloğunda belirtilen bilgilere göre; İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yenilenerek üstünün kapatılacağı, kapasitesinin de 92 bin 208'e yükseltileceği öğrenildi.

Olimpiyat Stadı'nın şu anki haliyle en çok rüzgarı kale arkalarından aldığı katalogda belirtiliyor. Bu projeyle kale arkasından alınan rüzgarın etkisi minimize edilecek, oyuna etkisi azaltılacak. Yeni statta 191 tane loca yer alacak. 20 bin metrekareden fazla ağırlama alanı kurulacak. Stadın, yılın her günü konser, toplantı, konferans gibi etkinliklerle yaşayan bir stadyum haline getirilerek, milli maçların, finallerin ve Türk futbolunun yeni evi olacağı ifade ediliyor. Toplamda 92 bin 208 brüt kapasiteye sahip olan yeni tasarım, izleyicileri oyuna yaklaştırıyor ve orijinal Olimpiyat Stadı'nın düzenini geliştiriyor. Açılışı 2002 yılında yapılan Atatürk Olimpiyat Stadı’nın mevcut hali ise 76 bin 761 kapasiteye sahip.

“Bu stat birçok açıdan çağ dışı”

Yenilenecek statla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali büyük bir maç. Bu stat birçok açıdan çağ dışı. Zemini aşağı indireceğiz, 70 bin kişinin sahanın tamamını görmesini sağlayacağız, elektronik sistemleri de yenileyeceğiz. Birinci kademede 150 milyon TL harcayacağız. Bu maçtan sonra stadın etrafını yükselteceğiz ve üstünü kapatacağız. Seyirci kapasitesi 80 bini aşacak. İngiltere’deki Wembley ve Fransa’daki Stade de France gibi milli takım stadı olacak. Yapımı 1.5 yıl içinde tamamlanacak” açıklamalarında bulunmuştu.