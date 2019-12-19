Ateşi 'Çıra' yaktı

CEMAL ERSEN

Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçının bitiminde yaşanan olayları, konuk takım oyuncusu Gökhan Çıra’nın ateşlediği bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekibin 4-0 kazandığı karşılaşmanın bitiminde soyunma odası tüneli girişinde yaşanan arbede sırasında, Tuzlasporlu Gökhan Çıra’ya saldırıldığı iddiası temsilci raporlarına geçerken, Galatasaray kaptanı Muslera ve teknik direktörü Fatih Terim ile diğer oyuncuların disiplin cezası gerektirecek eylemleri olmadığı kaydedildi.

Maç sonu olayları

Müsabakanın TFF temsilcileri İsmail Şenoğlu, Celalattin Yavuz ve Durmuş Canserever’in raporlarına göre, giriş tüneli ve soyunma odası koridorlarında bir karmaşa yaşandığı, saçı olmayan bir şahsın Gökhan Çıra’ya arkadan yaklaşarak fiziki müdahalede bulunduğu (bu şahsın kamera görüntülerinden kimlik tespiti yapılacak), bunun üzerine Tuzlasporlu oyuncunun agresif biçimde Muslera ve Terim ile tartışmaya başladığı, iki takım oyuncuları arasında itişmenin güvenlik güçlerinin müdahalesi ile önlendiği vurgulandı.

Sümertaş’a darbe

Temsilci raporlarına göre Gökhan Çıra’nın daha sonra kendi soyunma odası kapısını tekmelerken rakip takıma küfürler savurduğu ve güçlükle içeri sokulduğu ifade edildi.

Bu arada Galatasaray A Takımı Medya Koordinatörü Hande Sümertaş’ın yaşanan arbede esnasında darbe aldığı belirtildi.

İstanbulspor’un da maçlarını oynadığı statta yer alan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyecek olan Hukuk Müşavirliği’nin bugün olaylarla ilgili disiplin sevklerini gerçekleştireceği öğrenildi.