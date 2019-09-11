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11.09.2019 - 13:41

Ateşi yükselen Diaby antrenmana katılmadı

Gazişehir Gaziantep maçına hazırlanan Beşiktaş'ta antrenmana ateşi yükseldiği için serum tedavisi uygulanan Abdoulay Diaby katılmadı.

Ateşi yükselen Diaby antrenmana katılmadı

Beşiktaş, Süper Lig’de Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana ateşi yükseldiği için serum tedavisi uygulanan Abdoulay Diaby katılmadı. Caner Erkin takımla çalışırken; Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson’a özel program uygulandı. Milli takımdan dönen Dorukhan Toköz ise rejenerasyon çalışması yaptı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Denge, kuvvet çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve pas şut çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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