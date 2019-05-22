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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Athletic Bilbao, Aduriz'le 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
22.05.2019 - 14:16 | | MADRİD (AA)

Athletic Bilbao, Aduriz'le 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Athletic Bilbao, 38 yaşındaki forvet oyuncusu Aritz Aduriz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Athletic Bilbao, Aduriz'le 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, Aduriz ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bask bölgesi takımı Athletic Bilbao'da futbol kariyerine başlayan ve 3 farklı dönemde toplam 11 sezon oynayan Aduriz, 2012 yılından bu yana aralıksız kırmızı-beyazlı formayı giyiyor.

Athletic formasıyla sahaya çıktığı 390 resmi maçta 171 gol atan Aduriz, kulüp tarihinin en çok skor üreten 6. futbolcusu konumunda.

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