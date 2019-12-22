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22.12.2019 - 21:29 | | Skorer

Atiba: "Bunun altından kalkabilecek bir takımız"

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Atiba açıklamalarda bulundu. Atiba, "İkinci yarının ilk bölümünde de daha diri gözüken taraf bizdik ama ikinci golü bulamadık. üst üste iki mağlubiyet almış olabiliriz ama karakter koyup bunun altından kalkabilecek bir takımız" dedi.

Atiba: "Bunun altından kalkabilecek bir takımız"

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Atiba açıklamalarda bulundu.

"Karakter koyup bunun altından kalkabilecek bir takımız"
"Bu akşam ne yazık ki işler istediğimiz gibi gitmedi. İlk 15 dakikada oyuna istediğimiz gibi giremedik. İkinci yarının ilk bölümünde de daha diri gözüken taraf bizdik ama ikinci golü bulamadık. Önümüzde devre arasından önce oynayacağımız bir maç ve çok uzun bir yol var. Ligde üst üste iki mağlubiyet almış olabiliriz ama karakter koyup bunun altından kalkabilecek bir takımız.

Atiba: Bunun altından kalkabilecek bir takımız

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