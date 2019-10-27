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27.10.2019 - 23:40 | | DHA

Atiba Hutchinson: "Böyle bir galibiyet kazanmak çok önemliydi"

Atiba Hutchinson, "Böyle bir galibiyet kazanmak çok önemliydi. Büyük bir derbi. Sezonun gidişatını değiştirebilir" dedi.

Atiba Hutchinson: "Böyle bir galibiyet kazanmak çok önemliydi"

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbi müsabakasının ardından siyah beyazlı futbolcu Atiba Hutchinson, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduğunu söyleyen Atiba, heyecan verici ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurguladı.

Kanadalı futbolcu, "Sezona kötü bir başlangıç yaptık. Benim ve diğer arkadaşlarımın söylediği gibi böyle bir galibiyet kazanmak çok önemliydi. Büyük bir derbi. Bizim için sezonun gidişatını değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının da bugün kendisiyle bir arada olmasına yönelik gelen bir soruya yanıt veren Atiba Hutchinson, "Bana ve takıma şans getirdiler" diye konuştu.

NOAH HUTCHINSON: ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Öte yandan Atiba Hutchinson'un oğlu Noah da DHA mikrofonlarına konuştu. Noah, "Şampiyon Beşiktaş" diyerek ortamdakilere keyifli anlar yaşattı.

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