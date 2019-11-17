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17.11.2019 - 08:00 |

Atiba için seferberlik

Atiba için uygulanan yoğun tedavi programı devam ediyor.

Atiba için seferberlik

Kasığındaki ağrılar nedeniyle bir süredir takım idmanlarına çıkamayan Atiba için uygulanan yoğun tedavi programı devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen Beşiktaş’ın orta sahasında kendine yer bulan ve bu durumdan dolayı takdir edilen Kanadalı oyuncunun, Atiker Konyaspor maçına yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Siyah - beyazlı futbolcuların bugünü izinli geçirecek olmasına rağmen, tesislere giderek hem tedavisine hem de salon çalışmalarına devam edecek olan Atiba’nın, Atiker Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı, hafta içerisinde yapılacak testlerden sonra netlik kazanacak. Kanadalı futbolcunun oynamaması durumunda ise teknik direktör Abdullah Avcı’nın Oğuzhan ve Necip seçeneklerini değerlendirebileceği öğrenildi.

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