Atiba ile 1 yıl daha

Kartal’ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson ilerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla herkesin takdirini topluyor. 8 Şubat’ta 37 yaşına girecek olan Kanadalı futbolcu müthiş enerjisi ve çalışkanlığıyla alkışlanırken hem savunma hem de hücumda takıma büyük katkı sağlıyor.



Teknik Direktör Abdullah Avcı, Atiba için Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada, “Atiba oynamak istediği kadar oynayacak. Yönetim kuruluyla karar vereceğiz. Kaybetmeden devam edilmesi gereken oyunculardan biri. Faydalanabildiğimiz kadar faydalanacağız” ifadelerini kullanmıştı. Avcı’nın yanı sıra yönetimin de tecrübeli futbolcuyla yola devam etmenin planlarını yaptığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı yönetimin devre arası transfer döneminde Kanadalı futbolcuyla masaya oturarak bir yıllık sözleşme yenileme teklifinde bulunacağı vurgulandı.

Beşiktaş forması giymekten çok mutlu olan Atiba’nın en az 2 sezon daha futbol oynamanın hesaplarını yaptığı ve sözleşme uzatma teklifini kabul edeceği kaydedildi.