Atiba: ‘Şampiyon olabiliriz’

Kartal’ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson, Kasımpaşa karşısında mükemmele yakın bir performans ortaya koydu. 36 yaşında olmasına rağmen sahada basmadık yer bırakmayan Kanadalı oyuncu galibiyette çok büyük pay sahibi oldu.



Siyah-beyazlı futbolcu büyük bir efor ortaya koyarak galibiyete ulaştıklarının altını çizdi. Maçta iki kez geriye düştüklerini aktaran Atiba, “Çok önemli bir maç oynadık. Kazanmak için geldik ve neyse ki 3 puanı aldık. Kasımpaşa’yı skor olarak yakalamak için büyük efor harcadık. Aldığımız skor çok değerli. Ancak biraz kırılgan bir görüntü sergiledik. Oyunun son bölümünde sihirli bir an oldu ve galibiyet golünü attık” diye konuştu.



Asistin sahibi Jeremain Lens ve golü kaydeden Umut Nayir’in golde büyük iş başardıklarını da kaydeden Atiba, “Lens topu getirdi ve Umut da golü attı. Bazen iyi oynamazsınız ama sonucu alırsınız. Bu maçı analiz edeceğiz ve ders çıkaracağız. Şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Ligin başında zorluklar yaşadık ancak öz güvenimizi kazandık. ‘Şampiyonluk neler gerektirir?’ sorusunun yanıtını kulüp olarak biliyoruz. Ancak düzeltmemiz gereken şeyler var. İnanç ve özgüven olarak çok yukarıdayız” ifadelerini kullandı.

Lens ise maç sonu ‘Herkes eleştiriyor bunda da haklılar. Çünkü geldiğimden beri Beşiktaş’ta ortaya koymam gereken oyunu gösteremedim. Bu akşam katkı verebildiğim için mutluyum.’ açıklamasında bulundu.