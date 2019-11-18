Atiba yetişiyor

Kartal’da orta sahanın dinamosu Atiba Hutchinson, İttifak Holding Konyaspor maçında büyük ihtimalle takımdaki yerini alabilecek. Yukatel Denizlispor maçından sonra yapılan kontrollerinde sağ alt baldır adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen Kanadalı futbolcunun durumunun iyiye gittiği aktarıldı. Tedavisine devam edilen Atiba’nın birkaç gün içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Bu arada Beşiktaş’ta bir günlük izin sona erdi. Siyah-beyazlı takım bugün saat 11.30’da gerçekleştireceği antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. Milli takım kamplarında bulunan oyuncular ise yarından itibaren takıma katılmaya başlayacak.