Atiba'da doktor raporu varmış

Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe de "Avcı, Beşiktaş'ı toparlar" başlıklı yazısında bilinmeyen bir detayı ortaya çıkardı.

Atiba'nın doktor raporunun olduğunu söyleyen Meşe, "Abdullah Avcı’nın Gazişehir maçında oyuncu hamlelerinde geç kaldığından da dem vuruluyor! Örneğin Atiba, doktor raporu var, “30 dakika oynar” diye...Futbolcu sağlığı her şeyden önce geldiğine göre, Avcı’nın da rapora uymasından doğal ne olabilir? Bu oyunda eksik kalabilirsiniz, ama şartlar ne olursa olsun, reaksiyon göstereceksiniz! Dokuz kişi kaldıktan sonraki reaksiyona bakın, ne demek istediğimiz anlaşılır." ifadelerini kullandı.

Sıyah beyazlı takımda Atiba, Gazişehir maçında 3-0 iken oyuna girmiş, Beşiktaş adına durumu 3-2'ye getiren golünün yanı sıra oyuna da olumlu bir katkı yapmıştı.