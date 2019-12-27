Atiba'dan heykel cevabı!

Beşiktaş'ta 3 asist 1 gol ile maça damga vuran Atiba müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

"Heykel olayını duymak çok büyük bir olay"

"Benim adıma iyi bir gündü. İlk golle buzu kırdık. Golden sonra akıcı bir oyun oynadık. Mutluluk verici bir maçı geride bıraktık. Heykel olayını duymak çok büyük bir olay. Bu konuda mütevazi olmaya çalışıyorum. Yine de çok mutlu oluyorum duydukça"

Nkoudou: "Atiba'nın hakkını vermemiz lazım"

Maçın diğer yıldızı Nkoudou, "Bir sakatlık geçirdim ve oyun ritmimi etkiledi. Fenerbahçe maçında hoca istese daha hazır değildim. Bugün güzel bir galibiyet aldık ve gol atmış olmam mutluluk verici. Attığım golde Atiba'nın hakkını vermemiz lazım" dedi.



Oğuzhan Özyakup ise, "Gol attığım için çok mutluyum. Ancak daha çok çalışmalıyız. İlk devreyi 3 puanla kapatmak önemliydi ve bunu başardık. Kamptan 2. yarıya daha güçlü dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.