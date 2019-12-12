Atila Turan: İsteyenim çok hiç acelem yok!

Süper Lig'in 14 haftası geride kalırken Kayserispor'da önemli değişikliklere imza atıldı. Birçok kulüp teknik adam değişikliğine giderken sarı-kırmızılılar, hem başkanı hem de teknik direktö değişikliklerine gitti.

İlk 3 puanını sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık skorla alan Kayserispor, bu bölüme kadar 1 başkan (Erol Bedir), 2 de teknik adam değişikliğine gitti (Hikmet Karaman ve Samet Aybaba). Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle bu sezonki ilk 3 puan sevincini yaşayan sarı-kırmızılılarda, kötü gidiş ve devamında gelen maddi sıkıntılar, futbolcuların tek tek takımdan ayrılmalarına yol açtı.

Emmanuel Adebayor, Adryan Tavares ve Paul Georges Ntep, Atila Turan, Bilal Başaçıkoğlu, Umut Bulut ve Şamil Cinaz ile yol ayrımına giden Kayserispor'da ayrılan oyuncuların da akıbetleri belli olmaya başlıyor...

Takımın önemli isimlerinden birisi olan Atila Turan ile birçok SÜper Lig temsilcisi dirsek temas halinde... 27 yaşındaki oyuncu, Asist Analiz'e özel açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ve Avrupa'dan talipler var...

Kayserispor'dan ayrılan Atila Turan, Süper Lig ve Avrupa'dan pek çok takımlarla görüşme halinde olduğunu söyledi. Henüz karar vermediğini belirten milli oyuncu, "Bana en çok katkıyı hangi takım yapacaksa o kulübe gideceğim. Herhangi bir acelem yok! Yeniden ay-yıldızlı formayı giymek istiyorum. Bu doğrultuda hareket edeceğim" ifadelerini kullandı.

Futbola 2009 yılında Grenoble altyapısında başlayan başarılı sol bek, sırasıyla; Sporting Lizbon, Beira Mar, Orduspor, Reims, Kasımpaşa ve son olarak Kayserispor'da forma giydi.

2017-18 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten 27 yaşındaki sol bek, 63 maçta görev aldı. 58 kez ilk 11 başlayan Atila, Kayserispor'da 1 kez de gol sevini yaşadı. 2017'de Kayseri'de gösterdiği performansla A Milli Takım'a da katılan başarılı oyuncu, ay-yıldızlı formayla iki maça çıktı...