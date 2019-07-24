Atılacak çok adım var!

ŞANSAL BÜYÜKA

Vedat Muriç takımın en iyisi, en hazırı ve en çalışkanı. Hücumda yüksek topların tamamını indiriyor. Ancak o toplara koşacak ikinci bir oyuncu yok. Ozan Tufan yeni transfer gibi. Çok diri. Max Kruse belli ki orta sahanın, bir anlamda santrafor arkasının vazgeçilmezi olacak.

Savunmanın önünde geniş alanlar kalıyor, rakip rahatça şut atma fırsatını buluyor... Yanal’ın “her yerde hemen basalım“ anlayışı henüz yeteri kadar yerleşmiş değil... “Herşey çok güzel olacak” demek için henüz kadro ve futbol anlayışında atılması gereken çok önemli adımlar var.

Hazırlık maçlarının kesin ve çok doğru bilgi vereceğine fazla inanmam... Buna rağmen Fenerbahçe’nin ilk ciddi sınavı sayılabilecek Wolsburg maçını olanca dikkatimle izlemeye çalıştım...

Vedat Muriç takımın en iyisi, en hazırı ve en çalışkanı... Bunlar attığı gol, ya da direkten dönen topu için değil... Çok iyi niyetli, çok çalışıyor... Rakibin kornerleri ve faul atışlarında bile kendi stoperlerinden daha fazla top karşıladı... Hücumda yüksek topların tamamını indiriyor... Ancak henüz o toplara koşacak ikinci bir oyuncu yok... Her fırsatta kaleyi hedefliyor... Bu son derece önemli...

Ancak Moses ve Rodrigues gibi çok hızlı iki kenar adamı henüz hazır değil... Kenarlardan yeteri kadar top gelmezse, Vedat‘ın verimi ciddi ölçüde düşer...

Ozan Tufan yeni transfer gibi... Çok diri... Rakibi iyi bozuyor... Temaslı oyunda etkili... Ancak ilk 5 müdahalesinin 4‘ünde faul yaptı... Biraz daha dikkatli olmalı... Tolga Ciğerci’de çok uzun bir sakatlık döneminden sonra “ışık“ var...

Adam yokluğunda stoperde denenen Jailson fena oynamadı... Bir - iki rakibi kaçırmasına rağmen son derece soğukkanlı, topu oyuna iyi sokuyor... İlk yardım malzemesi gibi hazırda duruyor...

Sağ bek Murat Sağlam, belli ki sağlam adam... Ancak arkasına çok top, çok adam kaçırdı... Bu görüntü İsla’yı, Dirar’ı kesmeye yeter mi, hiç sanmam...

Beklerden konuşmuşken, Murat ile Hasan Ali’nin önleri gene boş, gene yardım yok... Kalabalık gelen rakip karşısında eksik kalıyorlar... İsla ve Dirar geldiğinde sağ kanatta bu sorun biter ama, sola sanki Kolorov gerekli gibi...

Savunmanın önünde geniş alanlar kalıyor, rakip rahatça şut atma fırsatını ve zamanını buluyor... Ersun Yanal’ın “her yerde hemen basalım“ anlayışı henüz yeteri kadar yerleşmiş değil...

Max Kruse çok iyi top atıyor, belli ki orta sahanın, bir anlamda santrafor arkasının vazgeçilmez adamı olacak... Ancak henüz yeteri kadar hareketli değil gibi...

Sonuç: Fenerbahçe’de yeni sezonda “herşey çok güzel olacak“ demek için henüz kadro ve futbol anlayışında atılması gereken çok önemli adımlar.