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HaberlerŞampiyonlar LigiAtletico Madrid-Bayer Leverkusen: 1-0
22.10.2019 - 18:30 |

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: 1-0

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda lider Atletico Madrid konuk ettiği Bayer Leverkusen'i Morata'nın golüyle geçti, gruptan çıkma yolunda dev adım attı.

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: 1-0

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başladı... D Grubu'nda zirvede yer alan Atletico Madrid kendi evinde Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 78. dakikasında sahne alan Morata, İspanyol ekibine altın değerinde 3 puanı getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 7'ye yükseltti. Alman temsilcisi ise üçüncü maçlar sonunda henüz puanla tanışamadı. 

 

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: 1-0

 

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