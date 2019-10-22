Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: 1-0

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başladı... D Grubu'nda zirvede yer alan Atletico Madrid kendi evinde Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 78. dakikasında sahne alan Morata, İspanyol ekibine altın değerinde 3 puanı getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 7'ye yükseltti. Alman temsilcisi ise üçüncü maçlar sonunda henüz puanla tanışamadı.