22.10.2019 - 18:30 |
Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: 1-0
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda lider Atletico Madrid konuk ettiği Bayer Leverkusen'i Morata'nın golüyle geçti, gruptan çıkma yolunda dev adım attı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başladı... D Grubu'nda zirvede yer alan Atletico Madrid kendi evinde Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 78. dakikasında sahne alan Morata, İspanyol ekibine altın değerinde 3 puanı getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 7'ye yükseltti. Alman temsilcisi ise üçüncü maçlar sonunda henüz puanla tanışamadı.