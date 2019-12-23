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23.12.2019 - 11:45 | | FANATİK

Atletico Madrid, Cavani ile anlaştı

Ocak ayına yaklaşırken ilk transfer bombası Atletico Madrid'den geldi. İspanyol kulübü PSG forması giyen Edinson Cavani ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Bu sezon PSG'de sakatlıklar nedeniyle çok fazla forma şansı bulamayan Edinson Cavani Atletico Madrid'e transfer oluyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre İspanyol kulübü sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek Cavani ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

6.5 sezondur PSG forması giyen Uruguaylı golcü bu sezon 11 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Kariyeri boyunca 535 maça çıkan Cavani 335 gol attı. Uruguay Milli Takım formasıyla da 99 maça çıkan yıldız futbolcu 43 kez fileleri havalandırdı.

Atletico Madrid, Cavani ile anlaştı

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