Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Atletico Madrid, Felipe'yi transfer etti
03.07.2019 - 12:38 | | MADRİD (AA)

Atletico Madrid, Felipe'yi transfer etti

Atletico Madrid, Porto takımında forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Felipe Augusto de Almeida Monteiro'yu transfer ettiğini açıkladı.

Atletico Madrid, Felipe'yi transfer etti

Atletico Madrid Kulübünün yaptığı yazılı açıklamada, bugün Madrid'e gelecek Felipe'nin yarın 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Ayrıca Felipe'nin transferi için Atletico Madrid'in geçen 28 Mayıs'ta Porto Kulübü ile anlaşmaya vardığı bilgisi de paylaşıldı.

Defansın ortasında oynayan Felipe'nin Atletico Madrid'de sezon sonunda takımdan ayrılarak İnter'e giden Diego Godin'in boşluğunu doldurması bekleniyor.

Brezilya'nın Corinthians Kulübünden 2016 yazında 2 milyon avro karşılığında Porto'ya transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, son 3 sezondaki performansıyla Avrupa'nın büyük kulüpleri tarafından takibe alınmıştı.

Porto Kulübü, 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Felipe'nin 20 milyon avro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olması hususunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

    Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Sıradaki Haber