Atletico Madrid-Juventus maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi)

Atletico Madrid-Juventus maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. D Grubu ilk maçında Atletico Madrid, İtalyan devi Juventus'u Wanda Metropolitano'da ağırlayacak. İki takım arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4 maçın ikisinde gülen taraf ev sahibi takım olurken Juventus bir kez kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Cristiano Ronaldo damga vurmuş ve hat trick yapan Portekiz'li oyuncu takımına turu getiren isim olmuştu.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına karşı evinde oynadığı sekiz maçın sadece birinde sahadan mağlup ayrıldı. Bu tek yenilgi ise geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Juventus karşısında gelmişti.

ATLETİCO MADRİD-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid-Juventus maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Wanda Metropolitano Stadyumunda oynanacak müsabaka beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadelede Hollanda Futbol Fedarasyonundan Danny Makkelie düdük çalacak.