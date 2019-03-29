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29.03.2019 - 09:41 |

Atletico Madrid, Telles ile görüşmelere başladı

Lucas Hernandez'i astronomik bedelle 80 milyon euroya Bayern Münih'e satan Atletico Madrid, Porto'da forma giyen eski Galatasaraylı sol bek Telles'le görüşmelere başladı. Alternatif isim ise Ajax'ın Arjantinli sol beki Tagliafico...

Atletico Madrid, Telles ile görüşmelere başladı

Lucas Hernandez'in 80 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olmasının ardından Atletico Madrid, rotasını Alex Telles ve Nicolas Tagliafico'ya çevirdi.

Telles için Porto ile Nicolas Tagliafico için ise Ajax ile görüşmelere başlayan Atletico Madrid, iki futbolcunun da transfer şartlarını aldıktan sonra kesin kararını verecek.

G.Saray yakın takipte

Transferden pay alacak olan G.Saray da gelişmeleri yakından takip ediyor.

(Fotomaç)

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