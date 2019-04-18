Atletico Madrid'de Diego Costa krizi!

İspanyol futbolcu La Liga'nın 31'inci haftasında oynanan Barcelona-Atletico Madrid maçında hakem Gil Manzano’ya küfrettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Daha sonrasında İspanya Futbol Federasyonu tarafından 8 maç men cezasına çarptırılmış ve sezonu kapatmıştı. Bugün ise Costa, kulübünde kriz yarattı.



İspanyol AS gazetesinin haberine göre Atletico yönetiminin kendisi hakkında disiplin soruşturması başlatmasına büyük tepki gösteren 30 yaşındaki santrfor, bugün tesislere geldiği hâlde takımla birlikte çalışmayı reddetti. Haberde golcü futbolcunun hiçbir sakatlığının bulunmadığı da hatırlatıldı.



Yıldız isim, aracıyla tesisleri terk ettiği sırada bir hayranıyla fotoğraf çektirirken antrenmana çıkıp çıkmadığına yönelik soruları ise yanıtsız bıraktı. (Fanatik)