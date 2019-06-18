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18.06.2019 - 15:39 |

Atletico Madrid'den Joao Felix'e 120 milyon euro

Atletico Madrid’in Joao Felix hamlesi adeta herkese servet yağdıracak. Antonie Griezmann’ın yerine transfer edilecek Portekizli futbolcu, 120 milyon euroluk değeriyle 19 yaşında altın gibi parladı.

Atletico Madrid'den Joao Felix'e 120 milyon euro

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Portekiz futbolunun yükselen yıldızı Joao Felix, Atletico Madrid'e transfer oluyor. Benfica'daki performansıyla alkışları toplayan 19 yaşındaki yıldız için 120 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Benfica tarihinin en yüksek bedelli transferlerinden olacak Felix, aynı zamanda menajeri Jorge Mendes'e de

ciddi bir para kazandıracak. Menajer Jorge Mendes, bu transferden yüzde 30'luk pay alacak. Bu payın da 36 milyon euroya tekabül etmesi bekleniyor.

Öte yandan, 12-15 yaşları arasında Porto altyapısında oynayan Portekizli futbolcu, eski kulübüne de yetiştirme bedeli getirecek. Buna göre, transferden yüzde 0.01'lik bir pay alacağı belirtilen Porto'nun kasasına 1.2 milyon euro girecek.

Joao Felix ise Atletico Madrid'den yıllık 7 milyon euro kazanacak.

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