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27.12.2019 - 08:00 |

Atletico’dan Cavani’ye servet

Uruguaylı forvet Edinson Cavani, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile her hususta anlaştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcü bu sezon Fransa Lig 1 takımı PSG’de çıktığı 11 maçta, 3 gol kaydetti.

Paris Saint-Germain forması giyen 32 yaşındaki Uruguaylı forvet Edinson Cavani, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile her hususta anlaştı. Paris Saint-Germain forması giyen 32 yaşındaki Uruguaylı forvet Edinson Cavani, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile her hususta anlaştı. Madrid Başkanı Enrique Cerezo’nun yıldız oyuncuya yıllık 12 milyon eurodan 2023 senesine kadar sözleşme önerdiği belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcü bu sezon Fransa Lig 1 takımı PSG’de çıktığı 11 maçta, 3 gol kaydetti.

Atletico’dan Cavani’ye servet

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