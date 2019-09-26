Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDiğerAtletler Dünya arenasında Türk bayrağını dalgalandıracak
26.09.2019 - 12:24 |

Atletler Dünya arenasında Türk bayrağını dalgalandıracak

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, Doha’nın ev sahipliğindeki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda mücadele edecek. 27 Eylül’de (yarın) başlayacak ve 6 Ekim’de noktalanacak organizasyonda, 12’si erkek, 8’i kadın toplam 20 kişilik ay-yıldızlı sporcu kafilesi 12 farklı branşta yarışacak.

Atletler Dünya arenasında Türk bayrağını dalgalandıracak

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları Dünya Atletizm Şampiyonası’nda ter dökecek. 27 Eylül’de (yarın) Katar’ın Doha şehrinde başlayacak ve 6 Ekim’de noktalanacak organizasyonda, Türkiye’yi 12’si erkek, 8’i de kadın olmak üzere toplam 20 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı atletler 12 farklı branşta madalya mücadelesi verecek.

İlk Dünya Şampiyonluğu Londra’da gelmişti

Ay-yıldızlı sporcular son olarak 2017 yılında Londra’da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 2 madalya kazanmıştı. Doha’da da 200 metrede koşacak Ramil Guliyev, 2017’de Türkiye Atletizm Tarihi’nin ilk dünya şampiyonluğunu bu branşta getirmişti. Yasmani Copello ise 400 engellide gümüş madalya elde etmişti. Dünya’nın en önemli atletizm şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek sporcular ve disiplinleri ise şöyle:

Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:

KADINLAR:

Sporcu                                               Disiplin

Tuğba Güvenç                        3.000 M. Su Engelli

Özlem Kaya                            3.000 M. Su Engelli

Meryem Bekmez                   20 km. Yürüyüş

Ayşe Tekdal                            20 km. Yürüyüş

Elvan Abeylegesse                 Maraton

Fadime Suna Çelik                 Maraton

Eda Tuğsuz                             Cirit Atma

Emel Dereli                            Gülle Atma


ERKEKLER:

Sporcu                                               Disiplin

Ramil Guliyev                         200 - 4x100 Bayrak

Emre Zafer Barnes                4x100 Bayrak

Jak Ali Harvey                        4x100 Bayrak

Aykut Ay                                 4x100 Bayrak

Yiğitcan Hekimoğlu                4x100 Bayrak

Kayhan Özer                           4x100 Bayrak

Yasmani Copello Escobar      400 Engelli

Salih Korkmaz                        20 Km. Yürüyüş

Polat Kemboi Arıkan              Maraton

Mert Girmalegesse                Maraton

Necati Er                                3 Adım Atlama

Özkan Baltacı                         Çekiç Atma

 

İLK GÜN TÜRK SPORCULARININ PROGRAMI

18.55   Kadınlar 3000 m. Su Engelli Elemeleri – Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya

19.25   Erkekler 3 Adım Atlama – Necati Er

20.35   Erkekler 400 m. Engelli Elemleri – Yasmani Copello Escobar

23.59   Kadınlar Maraton – Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik

    Fikret Orman'a büyük destek!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

    Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

    Taha Akgül: Dünya Şampiyonası'nda final müsabakası çok travmatik bitti

    Taha Akgül: Dünya Şampiyonası'nda final müsabakası çok travmatik bitti

    Avrupa'nın sürpriz golcüleri yıldızlara meydan okuyor

    Avrupa'nın sürpriz golcüleri yıldızlara meydan okuyor

    "THY Avrupa Ligi'nde kupayı almak istiyoruz"

    "THY Avrupa Ligi'nde kupayı almak istiyoruz"

    Sıradaki Haber