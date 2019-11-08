Artık başka şarkılar söyle

Abdullah Avcı hocamıza geçmiş olsun… Şiddetli grip nedeniyle İstanbul’da kaldı. Medyada bir çok arkadaş eksik olmasınlar olayı tam da abartılıp köpürtülecek bir fırsat olarak değerlendirmeye çalıştılar. Neyse ki spekülasyonlar dünkü son kontrollerle bitti. Hocanın kan değerleri ve analizleri normale dönüyor. Virütik hastalık nedeniyle gerekli tedavi sürüyor.

Braga’daki maça bakarsak… Beşiktaş yine de hak etmediği kötü bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu yıl özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde doğru oyunu oynamasına rağmen hücumda kaybettiği toplar yüzünden olmadık savunma açıkları vererek yenik düştü. Dün de değişmedi tablo… Top kullanma yüzdesiyle rakibinden daha önde olan takım, orta alandaki yetersizlik, hücumdaki etkisizlikle keyif ve umut verecek bir oyun sergileyemedi.

Yedikleri ilk gol bilinen duran top (korner) organizasyonuyla geldi. Soldan ceza alanına indirilen topta Paulinho, hiç engelsiz vuruşunu yaparken Caner’in hamlesi yeterli olmadı.

Yine de Tyler Boyd’un sol ayağıyla yaptığı ustaca vuruşla durumu beraberliğe dönüştürmesi umut vericiydi. Görüldü ki Boyd, dünkü mücadelesi ve etkinliğiyle Süper Lig’de de forma giyebilecek. Ne var ki asıl umut bağlanan Oğuzhan Özyakup, Umut Nayır hayal kırıklığından başka bir şey sunmadılar. Güven Yalçın da öyle. Buna karşılık çoğu kişinin dudak bükerek izlediği Lens iyi niyetle, enerjiyle elinden geleni yaptı. Boyd’un golündeki katkısı alkışlanacak türdendi. Genç Kartal da gayretliydi.

Braga’nın ikinci golü de yine soldan bir ortayla geldi. Ceza alanında hareketsiz ve tepkisiz savunma oyuncuları seyrederken yine Paulinho abandı. Son hamle bu defa da Roco’dan geldi ama, geçiniz.

Bu maçta gollerden ve oyun akışından daha önemli bir olay daha var. Lens’in gördüğü kırmızı kart tam anlamıyla bir hakem gaddarlığı. 44. dakikanın hemen başında Necip rakibine faul yaparak topu kazandı.

Bir sarı kart gerekiyordu, hakem göstermedi. Ama az sonra Lens’in Palhinha’ya yaptığı faul pahalıya patladı. Gediminas Mazeika, ancak sarı kart göstermesi gereken faule kırmızı kart çıkardı. Bence bütün dengeleri bozan haksız bir karardı bu… Beşiktaş’ın kimyası bozuldu. 10 kişi kalmalarına rağmen yine de beraberlik golünü aradılar. Ancak Braga üçüncü golü de buldu.

Kayıp maçın ve havlu atılarak bitirilen tur şansının en önemli nedeni, Beşiktaş’ın kadro istikrarını bir türlü yakalayamaması. Sakatlıklar ve cezalar yüzünden zaten yeterliliği de sorgulanan takım beklendiği gibi kaybetti. Şimdi içeri dönecekler. Bakalım Süper Lig’de bize hangi şarkıları söyleyecekler?