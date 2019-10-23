Beşiktaş başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi, medyanın merakını gidermek için Abdullah Avcı konusuna açıklık getiriyor: “Hocamız, tahmin ediyorum, Ocak ayına kadar bu takımı yukarı çekecektir.”

Peki Ocak’ta ne olacak?

Başkan’ın dediği gibi ya yukarı çekilecek Beşiktaş, ya da “Abdullah Hoca bir değerlendirme yapacaktır.”

Ayak üstü yapılan kısa açıklamadan sonra bakıyorum, medyada Abdullah Avcı’ya dönük tam tam sesleri yükselmeye başladı. Açık konuşalım: Medyada skor tabelasına bakarak, biraz da popülist değerlendirmelerle antrenör için kıyım bekleyen arkadaşlar var. Geçen yıl da Comolli ve Cocu projesiyle aynı rüzgarları hep beraber (!) Fenerbahçe’de estirmiştik. Şu farkla ki Comolli-Cocu ve geçen yıl yapılan transferler, “yanlış” bir projeydi. Projeler yürümezse, istenen sonuç alınmazsa, acil operasyon hamleleri devreye girer. Cocu’nun takımdan ayrılması ve Ersun Yanal’ın göreve getirilmesi böyle bir operasyondur.

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten sonra Abdullah Avcı’nın göreve getirilmesi, kim ne derse desin, “doğru” bir projedir. Avcı’yı Cocu’ya benzeterek yeni başkandan “operasyon” beklemek yanlıştır. Başkan Çebi, kamuoyunda tanınmış bir yöneticidir. Olayları gürültü ile yorumlamaz. Sessiz, sakin ve çözümleyici bir yaklaşımla ele alır. Fikret Orman’la birlikte çalıştığı dönemlerde bu tavrını çok defa ortaya koymuştur.

Avcı ve futbolcularının hiç de hak etmedikleri hayal kırıklığı yaratan sonuçlar, Beşiktaş’ta doğru analiz edilir ve sabırla ele alınırsa değişebilir.

Bir de şunu düşünmekte yarar var: Acaba Finansal Fair Play ilkelerine uygun hareket etmek çaresizliği içindeki Beşiktaş en değerli oyuncularını elden çıkarmak, yerlerine kimisi kiralık olmak üzere aynı kaliteyi tutturamayan bir kadro kurmakla hata mı etmiştir? Evet, öyle. Bir kısmı FFP ilkeleriyle elden çıkarılırken, önemli bazı oyuncular da alacaklarının zamanında ödenmemesi ya da artık “pahalıya gelen” sözleşmeleri yüzünden uçup gitmiştir. Yerlerine alınanların kalitesini bir yana bırakın sezon başı hazırlık döneminden çok sonra takıma katıldıkları da bir gerçektir.

Beşiktaş’ta hayal kırıklığı yaratan unsur Abdullah Avcı değil, kadronun “kifayetsizliği” (yetersizliği)dir.

Peki Başkan’ın mesajı şu derbi öncesinde Demokles’in kılıcı etkisi yaratır mı? Abdullah Avcı üzerinde böyle bir etki oluşacağını sanmıyorum. Futbolcu kadrosunda sarsıntı yaratabilir. Sarsıntıyı yumuşatmak, geciken ödemeleri yapmakla mümkündür. Ödeme yapılmazsa, özellikle yabancı oyuncuların performansında tutarsızlıklar görülebilmektedir.

Ahmet Nur Çebi’nin açıklaması bir “ultimatom” değildir. O sözleri “nota vermek” gibi yorumlayan arkadaşlar biraz acele ediyorlar. Unuttukları bir şey var: Beşiktaş’ın geleneklerinde “hoca göndermek” sık rastlanan bir şey değildir.

Kimse Avcı’yı “av”a dönüştürmesin!.

Yarım milyarın var mı?

Beşiktaş Başkanı Çebi, hem nakit, hem de vakit sıkıntısı ile işbaşı yaptı.

Hafta sonuna kadar UEFA lisans ücreti ve gecikmiş bazı ödemeler için 105 milyon TL lazım. Bu parayı zor da olsa bulabilirler. Asıl sıkıntı yıl sonu/yılbaşında... Kongreden önce anlatılan, 80 milyon dolarlık borcun yılbaşında bitirilmesi gerektiğiydi. Bunun karşılığı da 466 milyon 400 bin TL.

Seçime tüm adaylar mali tabloyu bilerek katıldığına göre, kimsenin şikayete hakkı yok. Ortada gizli hesaplar, sonradan kokusu çıkan borçlar da bulunmuyor. Bu tür sürprizlerle karşılaşan başkanları da biliyoruz. Her neyse... Kolaylıklar diliyoruz.

Mustafa Hoca’ya alkışlarla

Mustafa (Denizli) Hocam, İran’da sıra dışı işler yapıyor yine. Takımı Tractor Sazi, 7 haftayı geride bırakan Körfez Ligi’nde 5 galibiyet, 2 beraberlikle ikinci sırada. Lider Sepahan’la 17’şer puanları var. Tractor sadece averajla ikinci. Hiç yenilmeyen Tractor’un bir büyük başarısı da bugüne kadar hiç gol yememeleri. Kaleci Rashid Mazaheri’nin rekoru alkışlanıyor. Mustafa Hoca’nın yardımcısı Gökhan Karaaslan, kaleci antrenörü de Murat Ayhan. Son maçlarında, yıllardır iç sahada yenilmeyen Nassaji Mazan’ı deplasmanda 4-0 yenerek iddialarını ortaya koydular. Denizli, “İki hafta sonra deplasmanda lider Sepahan’la maçımız var. Orada da kazanacağız” diyor.

Bu arada... Kadrodaki oyunculardan Azeri asıllı Mehdi Bahri, dua eden Türk askerinin fotoğrafını İnstagram hesabında yayınladığı için İran Futbol Federasyonu tarafından centilmenliğe aykırı hareketi nedeniyle müsabakalardan men edildi.

Mustafa Denizli hiçbir zaman sıradan adam olmadı. Futbolculuğu da antrenörlüğü de sıra dışı örnek olaylarla doludur. Hocaya sevgi ve başarı dileklerimizi tazeleyelim.

ÇAYCUMA / AMASRA

Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun toplantısı, hafta sonunda Çaycuma’da gerçekleşti. Yerel medyadaki arkadaşlarımızı dinledik, sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştık. Medyanın içinde bulunduğu çalışma koşullarını dinledik, ekonomik darlığın ve teknolojik gelişmelerin dramatik sonuçlarına tanık olduk.

Bu arada çok değerli iki belediye başkanını da tanımak fırsatı bulduk. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ilçeyi “bilim merkezi” ile çok farklı bir konuma getirecek projelerini anlatıyor. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise unutulmaz şarkıcı Barış Akarsu anısına bir müzik yarışması tasarlıyor. Yemyeşil doğayı, güzel insanları tanıdığımız için mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Tek sıkıntımız, meslektaşımız Tufan Türenç’in mide rahatsızlığı oldu. Neyse ki doktorlarımız sayesinde ayağa kalkabildi. Pınar Türenç başkanımızla dostumuz Tufan’a yeniden geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.