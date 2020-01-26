Değmeyin F.Bahçe’nin keyfine

Kanarya değil, horoz!. Kadıköy’de öyle bir güç gösterdi ki Fenerbahçe, kendi çöplüğünün efendisi olduğunu hem rakibi Başakşehir’e hem de tribündeki taraftarlarına kabul ettirdi...

Ersun Yanal’ın ekibi, dünkü maçı da adeta tek başına oynadı. Savunmasından orta alanına; Rodrigues, Kruse,Tolga ile önde Muriç’li hücum hattına kadar her yerde baskın ve etkiliydiler. Başakşehir, özellikle ilk yarıda çok pasif kaldı. Sürekli baskı altında, yüksek tempoya ayak uydurmaya çalıştılar. Topla buluştuklarında da kendi oyun karakterlerini yansıtamadılar.

Fenerbahçe’nin en sağlam ve en etkili hattı, oyunun merkezindeki Ozan-Gustavo ikilisiydi. Gustavo, Başakşehir’in Mehmet Topal, Mahmut ve İrfan’la oyun kurmasına fırsat vermeden çok çabuk ve yerinde müdahalelerle topu geri almasını bildi. Elbette tek başına değil, Ozan’ın da katkısıyla. Ozan Tufan dün hücumda da etkinlik gösterdi. Topu taşımakla kalmadı, uzaktan şutlar da denedi.

Fenerbahçe’nin küçük sürprizlerinden biri Rodrigues’in solda değil, sağda oynamasıydı. Isla ile birlikte kanattan etkili ataklarla kendilerini gösterdiler. Sol kanatta oynayan Tolga Ciğerci de ilk yarıda üç şut attı. Asıl görevi sanırım Başakşehir’in en büyük kozu Visca’yı kontrola almaktı. Dirar’la birlikte markajda hiç zorlanmadılar…

Başakşehir’in en başarılı oyuncusu kaleci Mert’ti. İlk yarıda en az üç golü kurtardığını söyleyebiliriz. Kruse’nin, Muriç’in şutlarında çıkışı ve zamanlamasıyla yıldızı parladı.

Bu oyunda Emre Belözoğlu’nun oynamaması da dikkat çekiciydi. Kanımca Fenerbahçe yüksek tempoda oynayacağı için Yanal tecrübeli futbolcusuna görev vermedi. Gerçi ikinci yarıda Fenerbahçe biraz tempoyu düşürdü, Tolga’nın yerine Ferdi’yi oyuna alarak topla daha yaratıcı ve üretken oynamayı düşündüler. Geçen haftanın en çok tartışılan adamı Vedat Muriç oyunun en çok koşan ve çalışan adamlarından biriydi, golünü çok geçte olsa buldu.

Fenerbahçe’nin yeni silahı Kruse dün de beklenen golünü attı. O golde Ozan Tufan’ın akıllı asistini de takdir etmek gerekir. Geceyi noktalayan isim de Vedat Muriç oldu.

Okan Buruk karşı hamlelerinde gecikti. Oyuna Robinho ve Gulbrandsen ile başlasa ya da daha erken hamle etseydi maça ortak olabilirdi ama Başakşehir dün sezonun en ezik maçını oynadı.

Ortada tartışılmaz bir gerçek var: Fenerbahçe Süper Lig’in en çok koşan, bastıran, arayan ve isteyen takımı.

O nedenle şampiyonluk hesapları yapılırken, önce onlarla başlamalı. Hele taraftarı da dünkü gibi arkasındaysa, değmeyin Fenerbahçe’nin keyfine!