Beşiktaş teknik direktörü, A tipi pnömöni (zatürre) tanısıyla günlerdir tedavi görüyor. Portekiz’e gidemedi. Vodafone’a dün doktor izniyle ancak çıkabildi.

Hasta olan sadece Abdullah Avcı mı? Başka hastalar da var. Hadi Abdullah Hoca’ya geçmiş olsun, diyelim, onunki bireysel bir hastalık…

Kurumsal hastalıklar da can sıkıcı. Örneğin, hiç kimse hakemliğimizin sağlığı hakkında olumlu şeyler söyleyemez. Hele VAR devreye gir(eme)dikten sonra, bu işin içinden nasıl çıkacağımızı hiç bilemiyoruz. Kurumsal sağlığını kaybetmiş hakemliğimizin mümtaz (!) temsilcisi Özgür Yankaya idi dün…

Önce Bergdich’e bakalım. Denizlisporlu oyuncu, arkadan Caner’in bileğine basıyor… Bu kasıtlı ve sakatlayıcı hareketin karşılığı kırmızı kart. En azından sarı olmalı. Hayır, Özgür Yankaya oralı değil. Caner’in bilekliği fırlamış ayağından. Acı içinde tepki gösteriyor. Hoop sarı kart… Biraz daha canı yansa (!) kırmızı görecek Caner. Biz asabiyetinden dolayı Caner’e kızaduralım (!), Özgür Yankaya da bizden aldığı (!) güven oyu ile rahat rahat maça devam ediyor.

Dahası da var…Ljajiç topla ceza alanına giriyor. Murawski takıyor çelmeyi… Ardından Lopes arkadan müdahaleyle tamamlıyor (!) hareketi… Bunun karşılığı penaltı olmalı. Hayır, Yankaya devam ettiriyor. Peki VAR odası?. O oda var da eski hakem Hasan Ceylan’ın oğlu Hakan Ceylan ihtiyaç molası (!) nedeniyle çıkmış olmalı. Devam ediyoruz (maalesef)… İkinci yarıda Sackey’in Diaby’ye müdahalesi de kırmızıyı gerektiriyor. Yankaya gayet “özgür” bir hakem. Sarı ile yetinip maçı istediği gibi yönetiyor.

Gelelim futbola… Beşiktaş çok paslı, atak ve baskılı oyunuyla ortamı sarsıcı bir ritm tutturdu. Ne var ki formsuz Burak Yılmaz, bir türlü bu ritme ayak uyduramadı. Takım Burak’a oynarken, o da keşke kendine oynayabilseydi. Onu da yapamadı. Denizlispor da Beşiktaş savunmasını zaman zaman çaresiz durumlara düşüren kontralar sergiledi. Onlarda da Rodallega vardı, etkili olamadı. Diaby, golü atan N’Koudou, Elneny, Karius ve savunmanın tümü, Beşiktaş’ın iyileriydi.

Her neyse… Beşiktaş zor ama hak ederek kazandı maçı. Abdullah Hoca’ya tekrar geçmiş olsun… Özgür Yankaya’yı değil, hakemliğimizi karantina altına alsak mı acaba? Bulaşıcı hastalığa yakalandılar da, üzüldük.