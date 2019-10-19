Hoca gürledi, onlar kükredi

Hafta içinde gürleme... Hafta sonunda kükreme. İlk eylemi yapan kişi Teknik Direktör Fatih Terim. Futbolcularının beklenenin altındaki performansına karşı gürleyerek, sesini yükselterek, kaşlarını çatarak uyarı görevini yapıyor. Arada ocak transferinde yolların ayrılabileceği olasılıklarını da hatırlatarak... Öfkeli bir ses bu. Uyarının en sert hali.

Milli maç arasından lige dönüşte Galatasaray yine Falcao’suz. Mücevher transfer (!), Real Madrid’le yapılacak galaya mı saklanıyor, bilmiyoruz. Taraftarların merakı ve kaygısı da farklı nedenlerle sürüp gidiyor. Neyse ki, Galatasaray dün öfkeden coşkuya geçiyor. Sert ve yüksek sesli uyarı (gürleme) maç başlar başlamaz yerini keyifli bir taşkınlığa ve coşkuya bırakıyor. Eh, bu da aslan kükremesi...

Radamel Falcao mu? Kapalı salonda çalışsın, tedavi olsun, kendinden beklenenleri yapsın. Çıkacak hali varsa da Real Madrid galasına buyursun gelsin. Ötesini kimse merak etmesin artık. Dün geceki Florin Andone, kendini tabelaya yazdırdı. Artık Galatasaray’ın tabelası kolay kolay boş kalmaz, anlayacağınız.

Maç başından itibaren iki takım da futbol keyfi vaat ederek sergiledikleri yüksek tempolu oyun, takdire ve alkışa değerdi. O keyfi başlatan taraf da konuk Sivasspor oldu. İlk 20 dakikada üst üste gol fırsatları yaratıp harcadılar. Sivasspor’un en etkili oyuncularından Mert Hakan, önce 14’de Muslera’ya takıldı. Ardından 20’de yine Muslera! Uruguaylı, Mert’in şutunu çeldi. Mert kendisine dönen topu pas olarak kullandı bu defa. Fernando’nun şutu direkten döndü. Sivasspor’un yazık olan arayışları.

İki dakika sonra Andone çıktı sahneye. Önce Ryan Babel’in soldan pasıyla aldığı topu ceza alanına girmeden şık bir sağ plaseyle tabelaya yazdı Andone. 42’de Appindangoye, Andone’yi ayağıyla süpürerek durdurdu. Karar doğru, penaltı... Şunu da söylemeli “alınmış” bir penaltı bu. Emre Kılınç, Uğur Çiftçi ve Kone çabuk ve güzel paslarla ceza alanına indiler. Bu defa Muslera’yı Kone avladı. Sivasspor’un beraberlik umutlarına limon sıkan Babel oldu. Bitime 6 dakika kala Sivassporlu Erdoğan, skoru zenginleştiren adam oldu. Hakçası Sivasspor, oyunda harcadığı enerjinin ve emeklerinin karşılığını alamadı.

Ali Palabıyık sarı kartlar, bir kırmızı ve penaltıyla yönetti maçı. Cofie’ye gösterdiği kırmızı kartın yanlış olduğunu sanıyorum. Kone’nin attığı Sivas golünde de VAR odasıyla çok zaman kaybetti.

Galatasaray’ı zaman zaman maça 11 yabancı ile başladığı zaman eleştirdik. Dünkü maçta 4 yerli oyuncuyla oynadı Fatih Hoca. İki Emre, Şener Özbayraklı ve Ömer… Oyuna bakınca da kadro derinliğinin ve uyumunun oturmakta olduğunu söyleyebiliriz. Emre Mor’la birlikte yerlileri beğendik. Muslera, Andone çok iyiydi. Enzonzi de öyle. Belhanda ise dolandı durdu, o kadar! Neyse… Haydi, salıya Real’i sallasınlar!