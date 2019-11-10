Kaplıcada tedaviye ve dinlenmeye gitmiş romatizmalılar gibiydi Galatasaray... Hem Gaziantep FK’nın dirençsiz etkisiz oyununa karşı zorlanmıyor, hem de Real Madrid travmasından kurtulmaya çalışıyordu. Biliyorsunuz, futbolda biz hezimetleri değil, zaferleri unutmayan bir milletiz. O nedenle dün daha ilk kırk beş dakika dolarken Madrid’deki üzücü ve yıkıcı maç zihinlerden silinivermişti adeta. Hem saha içindekiler, hem de tribündeki Galatasaraylılar, birlikte eğlencenin tadına vardılar.

Fatih Terim, maç başlamadan önce savunmada “üçlü” oynayacaklarını açıkladı. Maç başladıktan sonra görüldü ki bu formasyon hiç de kötü değilmiş. Ahmet Çalık, Luyindama ve Marcao sorunsuz ve dengeli oynarken; kalabalık orta alanda Mariano, Lemina, Ömer, Emre sağ ve sol kanatta (ikişer) becerikli adamlarla hem ev sahibi takımın ataklarını karşılıyor, hem de çaldıkları toplarla oyun kurup hücumu ısıtıyorlardı. Feghouli, Belhanda’dan kalan “On numara” misyonuna soyunmuştu.

11. dakikada Andone’nin sakatlığı menüyü değiştirdi. Galatasaray, kulübedeki Babel’i oyuna sürerken, beklenenin fazlasıyla hücum etkinliği göstermeye başladı. Babel, sağ tarafta oynuyor, buluştuğu toplarla takımı adına daha akıcı bir oyun sergiliyordu. Andone’nin çıkışıyla Adem Büyük tek forvet (yalnız) kalmıştı. Yine de birkaç pozisyona girdi ama, yararlanamadı.

İlk yarıda atılan gollere bakıldığında “tahkim edilmiş” kanat futbolu, etkisini göstermiş oluyordu. Ömer’in ceza yayında dönerek attığı sol şut, Günay’ı avlamaya yetti. İkinci golün öyküsü de Ömer’le başladı. Soldan atağa kalkıp Emre Taşdemir’e çok güzel bir top attı. Emre’nin bekletmeden yaptığı orta artık iyi bir asistti. Feghouli golünü attı.

Fatih Hoca’nın haftalardır “Ocak’ta görüşürüz” biçiminde verdiği mesajlar hem öfkesini, hem yol ayrımını, hem de yoğun transfer trafiğini vurguluyordu. Terim’in performansını yeteriz bulduklarından biri de Feghouli’ydi. Ne dersiniz, Faslı dün direkten dönen şutları ve attığı golle kara listeden çıkmış olabilir mi? Göreceğiz.

Gaziantep FK kolay gol yiyen ama oynadığı maçlara da asılan bir ekip... Dün o mücadele azmini göremedik. Yakaladıkları fırsatlarla rastgele hücum etmeye çalışıp sık sık top kaybettiler. Aldığı cezalar ve davranışları nedeniyle tartışma konusu olan Kayode ise hiç varlık gösteremedi.

Sırası gelmişken... Real Madrid maçındaki 11 yabancıdan sonra dün 4 yerli oyuncu ile sahaya çıkan Galatasaray ne dünya görüşünü değiştirmiş sayılır, ne de felsefesini... Olay yerli-yabancı tartısı anlamına gelmiyor. Yine de o dört çocuğun “aidiyet”le oynadığını gözden uzak tutmamalı. Terim’in talimatıyla Gaziantep’e getirtilen genç Taylan Antalyalı da ilk resmi maçına çıktı. Haydi, sana bol şans dileyelim delikanlı!

10 Kasım bayram olmalı

Atatürk’ü bir devlet adamı olarak bana göre erken kaybettik. Ama 57 yıllık ömrüne onlarca savaş, zafer ve devrim sığdırdı. Cumhuriyetin başmimarı oldu. Çocukken 10 Kasımlarda maten tutar ağlardık. Artık matem havası dağıldı. Ama onu her 10 Kasım’da minnetle, saygıyla,coşkuyla anıyoruz. 10 Kasımlar her defasında öyle bir ölümsüz devlet adamına sahip olduğumuz için artık bayram olarak kutlanmalı... Coşmalı, sevinmeli, el ele, kol kola büyük liderin peşinden, çağın sınırlarını zorlayarak hep ileri gitmeliyiz.