Aurelio: Fenerbahçe beni istemedi, Beşiktaş'a gittim

Röportaj: Ezgi Toper, Kamera: Fevzi Tapan

Türkiye’de taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin sevgisini kazanan, Fenerbahçe formasıyla efsaneleşen ve Türk vatandaşı olup Milli Takım forması da giyen Mehmet Aurelio, futbolu bıraktıktan sonraki hayatını ve Fenerbahçe’nin bugünkü durumunu Skorer’e anlattı…

- Sizi takip eden futbolseverler için futbolu bıraktıktan sonra neler yaptığınızla başlayalım…

Ailemle İstanbul’da yaşıyoruz. Bazen Brezilya’ya gidiyoruz. Birlikte maç izliyoruz, Fenerbahçe’nin maçlarına gidiyorum.

- Antrenörlük lisanları almaya başladığınızı biliyoruz. Teknik direktörlükte devam etmeyi mi düşünüyorsunuz, yoksa daha farklı planlarınız var mı?

UEFA A ve UEFA B lisanslarını aldım. Sırada pro lisans var. Şu an Türkiye Federasyonu’nu bekliyorum ve kursları tamamladıktan sonra başlayacağım. Maçları ve oyuncuları takip ediyorum.

- Türkiye’de farklı takımlarda oynadınız ama Fenerbahçe’de efsaneleştiniz. Sosyal medyada sizin hakkınızda, “kariyerinin en büyük hatası Fenerbahçe’de Real Betis’e gitmesiydi” yazılmış. Siz ne düşünüyorsunuz?

Bazen futbol öyle. Fenerbahçe’de 5 senem geçti, çok keyif aldım. Taraftar ve tüm arkadaşlarım bana çok destek verdi ama o zaman kontratım bitince uzatmadım ve Real Betis’e gittim. 2 sene oynadım ama çok sakatlık yaşadım. Diz ameliyatı geçirdim ve 7-8 ay sahalardan uzak kaldım. Real Betis de ikinci lige düştü. Futbolu bırakmayı düşündüğüm bir dönemdi. Ailem İspanya’ya alışamadı, Türkiye’ye dönmek istedim. ‘Fenerbahçe’ye döneceğim’ dedim ama o dönem istemediler. Ben de Beşiktaş’a gittim. Fenerbahçe’de 5 sene oynadım ve çok mutlu oldum. Benim için çok özel bir takım.

- O günkü Fenerbahçe ile bugünkü takımı nasıl kıyaslarsınız, ne gibi farklar görüyorsunuz?

Herkes görüyor, fark var ama Fenerbahçe kazanıyor. Şu an Sivasspor ile 6 puan fark var. Takımda eksikler var ama genel olarak iyi gidiyorlar. İkinci devre kaç oyuncu transfer edilecek bilmiyorum ama yeni transferler gelirse Fenerbahçe şampiyon olabilir.

- Peki bu kadro ve bu oyun şampiyonluk için yeterli mi?

Şu anki kadro ve oyunla zor görünüyor. Ama transferlerle futbol da değişiyor. Bir oyuncunun sakatlığı bile her şeyi değiştiriyor.

- Şu an Fenerbahçe’nin en güçlü bölgesi ön libero olarak görünüyor ki sizin mevkiiniz de orasıydı. Emre, Gustavo ve Ozan’ı nasıl buluyorsunuz?

Fenerbahçe’nin en iyi bölgesi orta saha. Gustavo çok tecrübeli. Çok büyük takımlarda oynadı. Ozan Tufan son maçlarda iyi performans gösterdi, Milli Takım’da da çok iyi oynuyor. Emre zaten en iyi Türk oyuncu. Çok tecrübeli ve çok iyi bir karakter. Bazen Jailson da oynuyor. Fenerbahçe orta sahası çok iyi görünüyor.

- İdeal ikili bunların arasından hangisi sizce?

Son maçlarda Gustavo ve Ozan. Emre-Gustavo ikilisi oynayacaksa da Ozan ileride oynayabilir.

“Fenerbahçe taraftarı biliyor, Fenerbahçe çok farklı bir takım, çok büyük bir takım ve inşallah 2019-2020 şampiyonu olacak. Ben Fenerbahçe taraftarıyım.”

- Milli Takım forması da giydiniz. Türkiye’nin Euro 2020 şansını nasıl buluyorsunuz?

Türkiye çok iyi oynuyor. Şenol Hoca çok iyi bir takım kurdu. 2020’deki grup kolay değil ama kolay maç yoktur. Ben Türkiye’nin gruptan çıkacağına inanıyorum ve daha da ileriye gidebiliriz.

- Çok fazla teknik direktörle çalıştınız ama en sevdiğiniz ve en kolay iletişim kurduğunuz hocanız kimdi?

En güzel zamanlar Zico’lu Fenerbahçe’ydi. Herkes çok iyi anlaşıyordu.

- En sevdiğiniz takım arkadaşınız kimdi?

Luciano. Senelerdir beraberiz. Benim yol arkadaşım, en yakın arkadaşım.

- Unutamadığınız maçlar hangileriydi?

Euro 2008’deki Çek Cumhuriyeti maçını ve Nihat’ın golünü unutamıyorum. Fenerbahçe’nin de Chelsea maçı. 1-0’dan 2-1 kazandığımız maç hep aklımda.

- Yine Fenerbahçe’ye dönersek, Ersun Yanal’ın teknik direktörlüğünü nasıl buluyorsunuz?

Ersun Yanal çok tecrübeli bir teknik direktör. Fenerbahçe’de çok değerli bir şampiyonluk yaşadı. O kadro çok güçlü bir kadroydu. Bu kadroda eksikler var ama Ersun Yanal çok tecrübeli ve inşallah Fenerbahçe şampiyon olacak.

- İlerleyen yıllarda Fenerbahçe’yi çalıştırmak gibi bir hayaliniz var mı?

Tabii. Her teknik direktör büyük takım çalıştırmak ister. Hayalim Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe’yi bir gün çalıştırmak.