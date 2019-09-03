Avcı istedi Diaby geldi

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş, son dakika sürpriziyle Sporting Lizbon’un Malili golcüsü Abdoulay Diaby’yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlıların bu transferinde, teknik direktör Abdullah Avcı etkin bir rol oynadı. Geçen sezon görev yaptığı 40 karşılaşmada 7 gol kaydeden futbolcunun sadece santrfor olarak değil, sağ ve sol açık olarak da görev yapabilmesi, Avcı’nın tercihleri arasında ön plana çıkmasına neden oldu. Ayrıca Diaby’nin sol ayaklı bir futbolcu olması da, siyah-beyazlıların teknik patronunu cezbetti.



Açıklama yapmadı

Fransa’nın başkenti Paris’ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı. Abdoulay Diaby, gazetecilerin sorularına cevap vermeden havaalanından ayrıldı. Sporting Lizbon’dan bedelsiz olarak bir yıllığına kiralanan futbolcunun satın alma opsiyonunun da 4 milyon euro olduğu ifade edildi. Sağlık kontrolünden de geçen yeni futbolcunun Portekiz ekibiyle 30 Haziran 2023’e kadar sözleşmesinin bulunduğu belirtildi.