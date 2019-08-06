Avcı neşteri vuracak

SERDAR SARIDAĞ

Yeni sezon hazırlıklarını iki etap halinde Türkiye ve Avusturya’da gerçekleştiren Beşiktaş, eksikleri görebilme açısından aslında çok yararlı bir kamp dönemi geçirdi. Riva kampında oynanan hazırlık maçlarının gerçek anlamda ölçü olmadığını, Avusturya kampındaki skorlara bakarak anlayabiliriz.

Saalfelden’deki kamp sürecinde oynanan maçlarda tek gol atamayan Kartal’ın teknik patronu Abdullah Avcı, kötü sonuçlara rağmen kampın iyi geçtiğini düşünüyor. Eksikleri görebildiği için kırmızı butona basarak acil önlem planını başlatan Avcı, neşteri önce stoperlerin olduğu bölgeye vuracak gibi gözüküyor. Mirin ve Roco’yu kadroda düşünmeyen Avcı, tek patron gibi gözüken Vida’nın yanında en az onun kadar deneyimli bir isim istiyor.

Savunma dışında teknik heyetin canını sıkan bir başka bölge ise orta saha oldu.



Sakatların iyileşmesiyle Abdullah Avcı çok farklı bir orta saha anlayışına girecek. Öyle gözüküyor ki, Beşiktaş sezona yine Oğuzhan’ın olmadığı bir orta saha kurgusuyla başlayacak gibi. Ljajic, Atiba, Medel ve Dorukhan dörtlüsünün başrollerde olacağı bir orta saha bizi bekliyor sanki. Abdullah hocanın, Beşiktaş’a gelmeden önce hayal ettiği orta saha ile mecbur kaldığı orta alan arasında çok fark var. Belki de bu zorunluluk Beşiktaş için daha iyi olacak.

Kanatlarda tam bir memnuniyet hakim. Caner, Gökhan, Quaresma, Douglas, Bold, Lens ve Orkan’ın yanı sıra, Ljajic’in de zaman zaman bu bölgelere yönelmesi, teknik heyeti rahatlatıyor. Fakat stoper bölgesi kadar forvet hattında da ciddi bir sıkıntı var. Burak Yılmaz dışında ortalığı kasıp kavuracak bir forvet hareketliliği, kamptaki maçlarda görmedik. Burak ligde bir ya da iki maç kaçıracak fakat Beşiktaş gibi büyük bir kulüp, hücum hattını tek bir isme bağlamamalı.