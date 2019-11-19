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19.11.2019 - 08:29 | | FOTOMAÇ

Avcı onay verdi! Muhayer kiralanıyor...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sadece Göztepe maçında 6 dakika şans verdiği Muhayer Oktay için Avcı'dan satılabilir raporu geldi. Öncelikli hedef genç futbolcuyu kiralık göndermek.

Avcı onay verdi! Muhayer kiralanıyor...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sadece Göztepe maçında 6 dakika şans verdiği Muhayer Oktay'a, Süper Lig'den talipler var.

Abdullah Avcı genç oyuncunun alt yapıdan yetişen Kartal ve Erdem'in gerisinde olduğunu belirterek satılabileceği raporu verdi. Yönetim ise şu anda kiralama fikrine daha sıcak bakıyor..

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