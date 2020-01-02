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02.01.2020 - 08:28 | | Fanatik

Avcı, Rodallega transferine onay verdi

Denizlispor forması giyen Hugo Rodallega için de temaslarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik patron Abdullah Avcı, Kolombiyalı santrforun ligi bilmesi nedeniyle bu transfere onay verdiği bildirildi.

Avcı, Rodallega transferine onay verdi

Beşiktaş yönetimi, hücum hattında alternatif yaratmak için rotasını Denizli’ye çevirdi.

Mario Balotelli ve Cenk Tosun gibi isimlerin yanı sıra Yeşil-Siyahlı ekibin tecrübeli golcüsü Hugo Rodallega için de ilk temaslar sağlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da, Kolombiyalı santrforun ligi bilmesi nedeniyle bu transfere onay verdiği bildirildi.

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34 yaşındaki futbolcu için düşünülen formül ise takas olacak. Bu sezon 14 maçta forma giyen Rodallega, 5 kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.

Avcı, Rodallega transferine onay verdi

 

 

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