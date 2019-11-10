Avcı seferberliği

Süper Lig’in 11. haftasında bugün Vodafone Park’ta Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Zatürreye yakalanan ve tedavisi nedeniyle Braga maçı için Portekiz’e gidemeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı dün akşamki antrenmana da tedbir amaçlı çıkmadı. İlaç ve serum tedavisi süren Avcı’nın durumunun yakından takip edildiği ve bugünkü maçta takımın başında sahaya çıkması için çaba harcandığı bildirildi. Tecrübeli teknik adamın durumunun maç saatinde netlik kazanacağı kaydedildi. Siyah-beyazlı futbolcular da basına kapalı olan antrenmanda, ısınma hareketleri ve pas programının ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren idman şut çalışması ile sona erdi. Futbolcular antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.