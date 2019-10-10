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HaberlerBeşiktaşAvcı'dan Diaby kararı! İlk 11'e...
10.10.2019 - 08:27 | | Fanatik

Avcı'dan Diaby kararı! İlk 11'e...

Abdoulay Diaby'nin Aytemiz Alanyaspor maçındaki performansı teknik direktör Abdullah Avcı’yı sevindirdi. Malili futbolcunun, ligde 8. haftada Ankaragücü’yle oynanacak karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ’u 2-0 yenerek kötü gidişe ’dur’ diyen Beşiktaş’ta kara bulutlar 1 galibiyetle dağılmıştı. Bu mücadeleye sonradan dahil olup 1 gollük performans sergileyen Abdoulay Diaby, teknik direktör Abdullah Avcı’yı sevindirmişti.

Malili futbolcunun, ligde 8. haftada Ankaragücü’yle oynanacak karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Alanyaspor karşısında Adem Ljajic’in yerine 10 numara bölgesinde görev yapan ve bu hatta da başarıyla görev yapan Diaby’nin, Ankara deplasmanında Burak Yılmaz’la birlikte forma giymesi planlanıyor.

Avcıdan Diaby kararı İlk 11e...

 

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