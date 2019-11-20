Avcı'dan sola yeni formül

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ın teknik patronu, Konyaspor deplasmanında sol kulvarda Rebocho-N’Koudou ikilisine görev vermeyi planlıyor.

İttifak Holding Konyaspor’la cumartesi günü rakip sahada kritik bir puan mücadelesine çıkacak Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, kanatları daha verimli hale getirmek için çaba harcıyor.

Siyah-beyazlı teknik adamın, sol kanatta Pedro Rebocho ile Kevin N’Koudou’yu arka arkaya oynatmayı planladığı ortaya çıktı. İdmanlarda bu ikiliye ekstra çalışmalar da yaptıran Abdullah Avcı, sağ kanatta ise henüz son kararını vermedi.

Konyaspor’un sağ taraftaki etkili isimleri Ömer Ali Şahiner ile Nejc Skubic’e, Rebocho ve N’Koudou ile yanıt vermek isteyen Avcı, sağ kanatta Gökhan Gönül’ün önünde kimi oynatacağı konusunda kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmenin ardından karar verecek. Yukatel Denizlispor maçında Caner Erkin’i sağda oynatan fakat verim alamadığı için tecrübeli oyuncuyu ilk yarı bitmeden sola kaydıran deneyimli hocanın bu nedenle sağ kanat konusunda kararsız kaldığı bildirildi.

Diaby ile devam

Jeremain Lens ve Tyler Boyd ikilisinden birini bu mevkide görevlendirmek isteyen Beşiktaş’ın hocasının, Caner Erkin’i hamle oyuncuları arasında tutabileceği ortaya çıktı. Henüz bu konuda arayış içinde olan ve Caner’i de taktik idmanlarında ilk 11’de deneyen Abdullah Avcı, tamamen rakip takımdaki oyuncu profillerine göre bir taktik anlayışı geliştirecek. Milli takımdan dönen Adem Ljajic’i de yedek soyundurmayı düşünen siyah-beyazlı çalıştırıcı, Abdoulay Diaby’yi ise yine forvet arkasında oynatmayı planlıyor.