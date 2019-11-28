Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaş HaberleriAvcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği’nden anlamlı etkinlik
28.11.2019 - 14:07 |

Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği’nden anlamlı etkinlik

Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Selçuk Aydoğan ve dernek üyeleri, düzenledikleri ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi kapsamında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Bayırözü İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören öğrencilere Beşiktaş forması ile çeşitli giyim malzemeleri hediye etti.

Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği’nden anlamlı etkinlik

 

Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'nde anlamlı hareket...

Avcılar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Selçuk Aydoğan ve dernek üyeleri, düzenledikleri ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi kapsamında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Bayırözü İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören öğrencilere Beşiktaş forması ile çeşitli giyim malzemeleri hediye etti.

Avcılar Dernek Başkanı Selçuk Aydoğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Urfa Siverek Bayırözü ilk ve orta ögretim okuluna Beşiktaşlı öğretmenimiz Ceyhun Karacanın talebi üzerine derneğimiz 200 atkı, 200 bere, 200 eldiven, göndermiştir. Ayrıca Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da 100 forma ile katkıda bulunmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi.

 

 

Skorer TV Özel | Serhat Ulueren
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'ye Vedat Muriç müjdesi

Fenerbahçe'ye Vedat Muriç müjdesi

Fenerbahçe'de Moses sezon sonu yolcu!

Fenerbahçe'de Moses sezon sonu yolcu!

İspanya Futbol Ligi La Liga 3 yıl boyunca D Smart'ta

İspanya Futbol Ligi La Liga 3 yıl boyunca D Smart'ta

Ekpe Udoh, EuroLeague’de son 10 yılın en iyileri arasında

Ekpe Udoh, EuroLeague’de son 10 yılın en iyileri arasında

Sıradaki Haber