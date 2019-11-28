Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği’nden anlamlı etkinlik

Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'nde anlamlı hareket...

Avcılar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Selçuk Aydoğan ve dernek üyeleri, düzenledikleri ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi kapsamında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Bayırözü İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören öğrencilere Beşiktaş forması ile çeşitli giyim malzemeleri hediye etti.

Avcılar Dernek Başkanı Selçuk Aydoğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Urfa Siverek Bayırözü ilk ve orta ögretim okuluna Beşiktaşlı öğretmenimiz Ceyhun Karacanın talebi üzerine derneğimiz 200 atkı, 200 bere, 200 eldiven, göndermiştir. Ayrıca Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da 100 forma ile katkıda bulunmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi.