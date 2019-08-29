Avcı’nın gözü Rafinha’da

SERDAR SARIDAĞ

Transferde en kritik döneme giren Beşiktaş, bir yandan mevcut kadrodaki verimsiz isimlerle yollarını ayırırken, diğer taraftan da yeni isimlerle görüşmelere devam ediyor.

Barcelona’da oynayan Rafinha için resmi teklif sunan ve beklemeye geçen siyah-beyazlılar, Lille’de top koşturan Thiago Maia’nın ardından eski oyuncusu Manuel Fernandes’i de listesine dahil etti. Maia transferini Rafinha ve Fernandes’den bağımsız yürüten yönetim, iki oyuncu transfer ederek orta saha krizini çözmeyi hedefliyor.

Fernandes’e veto

Boşta olan Fernandes’in talep ettiği rakamlara yanaşmayan siyah-beyazlıların orta saha konusunda ilk hedefinin Rafinha olduğu aktarıldı. Barcelona’nın yaptığı 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini uzatarak kiralama önerisini geri çeviren siyah-beyazlı kulüp, kırana kırana pazarlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da orta saha transferi konusunda en fazla istediği oyuncunun Rafinha olduğu vurgulandı. Brezilyalı oyuncunun bir an önce kadroya katılmasını isteyen Avcı’nın, Rafinha’yı Dorukhan’la birlikte görevlendirmenin planlarını yaptığı belirtildi. Bu arada İstanbul’a gelmeyi çok isteyen Rafinha’nın da transferin gerçekleşmesi konusunda kulübü ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.